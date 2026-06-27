ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ?
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿವಿಧ ಆಮೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 2:19 PM IST
ಭರತ್ಪುರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಈಗ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಆಮೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನದ ಆಡಳಿತವು ಸಮಗ್ರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿವಿಧ ಆಮೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು, ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ವಿ, ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜಾತಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಆಮೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 11 ಜಾತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ರಾಜ್ಯದ ಆಮೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಇದು ಆಮೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಹತ್ವ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿ, ಟೆರಾಪಿನ್ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಸಾಫ್ಟ್ಶೆಲ್ ಆಮೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
5 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ 12 ಜಲಮೂಲಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೋಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅನುಭವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಾದ್ಯಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಎಣಿಕೆಗಳು, ಜಾತಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ವಾರ್ಷಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಯೋಜನೆ: ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆಮೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಉದ್ಯಾನವನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಮೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಅವುಗಳ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಪಾತ್ರ: ಆಮೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳು, ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮೀನು, ಬಸವನ ಹುಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಚರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆಮೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಅವುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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