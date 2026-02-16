ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಾವು; ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ
ಹರಿಯಾಣದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 8:22 AM IST
ಪಲ್ವಾಲ್: ಹರಿಯಾಣದ ಪಲ್ವಾಲ್ನ ಹಾಥಿನ್ನ ಛಾಂಯಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜನರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಏಳು ಸಾವುಗಳು ವರದಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಲ್ವಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ವಶಿಷ್ಠ್, ಛಾಂಯಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷದ ಹುಫೈಜ್, 14 ವರ್ಷದ ಸಾರಿಕಾ, 16 ವರ್ಷದ ಹುಮಾ, 20 ವರ್ಷದ ದಿಲ್ಶಾದ್, 42 ವರ್ಷದ ಶಂಸುದ್ದೀನ್, 67 ವರ್ಷದ ಜಮೀಲಾ ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷದ ಪಾಯಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹುಫೈಜ್, ಶಂಸುದ್ದೀನ್, ಜಮೀಲಾ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಶಾದ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇತರರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು 31 ಮನೆಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ: ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಇರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮನೆಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಐದು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊರತೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಸಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸೋಪಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
