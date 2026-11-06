ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬೃಹತ್ ಟ್ರಕ್: ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು
ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಸಂದಣಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
Published : November 6, 2026 at 9:29 AM IST
ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಖುಂಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಸಾಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ 18 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರೈಲರ್ ಟ್ರಕ್, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಸಂದಣಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಯುವಕರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೋರ್ಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ 18 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರೈಲರ್ ಟ್ರಕ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ನಡೆದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಾವು: ಈ ಅಪಘಾತವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಬಿರ್ಸಾ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಸಿಲಾ ದೇವಿ, ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೌರಭ್ ನಾಯಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಕಸಿಲಾ ದೇವಿ, ಮಂಡು ದೇವಿ, ಅಂಜಲಿ ಕುಮಾರಿ, ಪಾಕೋ ದೇವಿ, ತುಟಿ ಕುಮಾರಿ, ಗೋಲು ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ನಾಯಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖುಂಟಿ ಸಾದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೋರ್ಪಾ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು, ಖುಂಟಿ ಎಸ್ಪಿ ರಿಷಭ್ ಗಾರ್ಗ್ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತಮಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಪಘಾತವೊಂದರ ನಂತರ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ 18 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವೊಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಟ್ರಕ್ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಗಾರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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