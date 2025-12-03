ETV Bharat / bharat

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ನಕ್ಸಲರು ಹತ: ಮೂವರು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮ

ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢನಲ್ಲಿ 12 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ತಾರ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಟ್ಟಲಿಂಗಂ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Seven Naxalites killed and two cops
ಏಳು ನಕ್ಸಲರು ಹತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 6:13 PM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಜಾಪುರ,ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ನಡುವಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಸಲರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ದಂತೇವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಸ್ತಾರ್​ ವಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ರೈಫಲ್‌ಗಳು, 303 ರೈಫಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಸ್ತಾರ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಟ್ಟಲಿಂಗಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​​​ಕೌಂಟರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜಾಪುರ-ದಂತೆವಾಡ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಸ್ತಾರ್​ ವಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್‌ಜಿ ದಂತೇವಾಡ - ಬಿಜಾಪುರ, ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್, ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ತಾರ್ ಐಜಿ ಎನ್​ ಕೌಂಟರ್ ​ದೃಢಪಡಿಸಿದ IG ಎನ್​​ಕೌಂಟರ್​ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸ್ತಾರ್ ರೇಂಜ್ ಐಜಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಟ್ಟಲಿಂಗಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ರೈಫಲ್​​​ಗಳು, 303 ರೈಫಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

  • ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 12ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
  • ನಕ್ಸಲರೊಂದಿಗಿನ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಡಿಆರ್​​​​ ಜಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮೊದಲ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕ ಮೋನು ವಡಾಡಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು DRG ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಎರಡನೇ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕ ದುಕಾರು ಗೊಂಡೆ ಅವರಾಗಿದ್ದು, DRG ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್​​​ ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:4 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ

Last Updated : December 3, 2025 at 6:55 PM IST

TAGGED:

BIJAPUR ENCOUNTER
GANGALOOR POLICE STATION AREA
WEST BASTAR DIVISION
BASTAR RANGE IG SUNDARRAJ P
SEVEN NAXALITES KILLED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.