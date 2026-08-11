ಕೇವಲ ಏಳು ತಿಂಗಳು.. ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಂಜನ್ಕುಮಾರ್
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್.
Published : August 11, 2026 at 10:18 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಯುವಕರು ಹಗಲಿರಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಬಹುತೇಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ತಾವು ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರುಟ್ಲದ ಚಿಂದಮ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇವಲ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅರುಟ್ಲದ ಚಿಂದಮ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ’’ನಾನು ಮಂಚಲ ಮಂಡಲದ ಅರುಟ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಸುಗುಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ZPHS ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 9.2 GPA ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ರಾಮಂತಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟ್ಟಣಂನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ: ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್.
2025 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ, ಟಿಜಿಎಸ್ ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್.
ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್-1 ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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