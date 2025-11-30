ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 7 ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಧನ

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವೀಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಏಳು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Gaya Airport
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವೀಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಹಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಬ್ಬರು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಥಾಯ್ ಏರ್‌ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಯಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ, ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವೀಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಂಧನ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 19 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವೀಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ 12 ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ 12 ಜನರು ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Gaya Airport
ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)

7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು: ಈ ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಐದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತವು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸ ಪರವಾನಗಿ (TLP) ಒದಗಿಸಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸ ಪರವಾನಗಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ: ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಗಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ದಂಡವನ್ನು ಆಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣವಾದ ಬೋಧ್ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 338 ಏರ್​ಬಸ್​ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣ​: ಡಿಜಿಸಿಎ

TAGGED:

GAYA AIRPORT
FOREIGN WOMEN CAUGHT
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ವೀಸಾ
BIHAR
EXPIRED VISAS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.