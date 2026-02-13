ಭಾರತೀಯರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ, ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನಗಳು ಈಡೇರಿಸಲಿವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ ನೂತನ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : February 13, 2026 at 9:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನೂತನ ಕಚೇರಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಮತ್ತು 'ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ' 1 ಮತ್ತು 2 ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರ ಈ ದಿನವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ...'ವಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತ' ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೌಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕೇತದಂತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಅಧೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.
ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ-1 ಮತ್ತು 2 ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸು, ರಕ್ಷಣಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾನೂನು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 4-ಸ್ಟಾರ್ GRIHA ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ನೂತನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಿದೆ.
