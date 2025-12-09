ದೇಶಿಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ
ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಘಾತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು PSUಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 3:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ದೇಶಿಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆ. ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ 444 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (LMT) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2024-25) ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 708 LMT ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಸುಮಾರು 387 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದ್ದರೆ, MOP, NPK, DAP ಮತ್ತು SSP ಗಳ ಬಳಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 320 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪಿದೆ.
"2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ 444 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 246 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಿಂದ 2025-26ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 305 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2024-25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ 306.67 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿ & ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ 211.21 ಎಲ್ಎಂಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ, ಮೇಘಾಲಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ರಿಕಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೆ ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ತಜ್ಞರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ರಚನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಲಂಬನೆಯು ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಘಾತಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ಈ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಳೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 269.40 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (RAC) ಹೊಂದಿರುವ 33 ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು 60.69 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ RAC ಹೊಂದಿರುವ PSU ಗಳು; ಆರು 54.19 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ RAC ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು; ನಾಲ್ಕು 50.80 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ RAC ಹೊಂದಿರುವ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ14 ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು, 103.72 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ RAC ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ RAC ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 30-40 LMT ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 305 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಸದನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರು