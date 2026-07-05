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'ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಮಹನೀಯರು-ದಂತಕಥೆಗಳಂತೆ': ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರತ್ಯೇಕತವಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 8 ಮಂದಿ ಅಮಾನತು. ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ.

JK TEXTBOOK CONTROVERSY
ವಿವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸುನೀಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಶರ್ಮಾ. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 5:46 PM IST

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ಅನಂತನಾಗ್ (ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ): ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಂಟಕ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಇವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ. ಅಂತಹ ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 'ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ'ದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೂ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಮನೋಜ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ': ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕೀನಾ ಇಟೂ, "ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು 'ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಜಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಟು ಜನ ನೌಕರರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪಿತೂರಿ': "ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ, ಅಮಾನತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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SEPARATISTS IN BOOKS
SAMAGRA SHIKSHA
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