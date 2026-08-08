ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಗರಹಾವು; ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಗಿಳಿ!
ಮನೆಯವರನ್ನು ನಾಗರಹಾವು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಗಿಳಿ ಅದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನೋವು ತಂದಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 1:01 PM IST
ಸಿಯೋನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಗರಹಾವು ನುಸುಳಿದ್ದು, ಸಾಕು ಗಿಳಿಯೊಂದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಯೋನಿಯ ಛಾಪಾರಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುಭಾಷ್ ಪಂಚೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾವು ಗಿಳಿಯದ್ದ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಹಾವನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಗಿಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಗಿಳಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗಲೇ ಗಿಳಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾವು ರಕ್ಷಕ ಶಿವಂ ಮುಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಕ್ಷಣಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಡಿಯಾ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ನರ್ಮದಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪ್ಪು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಾರೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಲಿತ್ ಚೌರೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬುವವರು ನಾಗರಹಾವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿತು.
ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಾಯಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಪ್ಪು ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಕ ಅಭಿಜಿತ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಟಾರ್ಸಿಯ ತವನಗರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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