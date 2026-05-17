ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ನನಗೇಕೆ ಅಸೂಯೆ?, ಅವರ ಸಾಧನೆ NTR, MGRಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು: ರಜನಿಕಾಂತ್
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : May 17, 2026 at 3:08 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಕೆಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, "ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ 38 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು-ಸೋಲು ಸಹಜ. ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೋತಿದ್ದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನೇಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿ" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯ್ಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ: "ನಾನು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು. ಅವರು ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಢೀರನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೇಕೆ ಅಸೂಯೆ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಅಥವಾ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಸಾಧನೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ, "ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಚುಂಬಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
