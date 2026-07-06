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ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವೇಕೆ?: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೌನ ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​.

CONGRESS SLAMS PM MODI
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ (ANI)
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By PTI

Published : July 6, 2026 at 5:54 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತವೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲ್ಲಿನ 140 ಕೋಟಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಬಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಗಾಜಾ, ಇರಾನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ದೇಶ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ವಿಶ್ವಗುರು (ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ) ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಮೌನವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ನೀತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೊದನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಡಾಗಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ನರಮೇಧ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸ್ವ-ಘೋಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ದಾಹವಿರುವ ವಿಶ್ವಗುರು (ಮೋದಿ) ಇಸ್ರೇಲ್​​ನ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಸಗಿದ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇಸ್ರೇಲ್​​ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿರುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫೇಸ್​​ಬುಕ್​ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರವಾಹವೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಗಾಜಾ ನರಮೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

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ಇಸ್ರೇಲ್
CONGRESS SLAMS PM MODI

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