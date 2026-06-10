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ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯದ್ದು 'ಮೈಲಿಗಲ್ಲು' ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 'ಬಂಡೆಗಲ್ಲು': ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕೆ

ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಣಕವಾಡಿದೆ.

MODI SURPASSES NEHRU RECORD
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 1:19 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು 'ಮೈಲಿಗಲ್ಲು' ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 'ಬಂಡೆಗಲ್ಲು'. ಮೋದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 4,399 ದಿನಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್​ಲಾಲ್​ ನೆಹರು ಅವರು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 4398 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, "ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಹರೂ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆಗಳಿವು: ನೆಹರೂ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ, "ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು. 560ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 170 ಮಿಲಿಯನ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1951 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1952 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಹರೂ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಗ್ಗಜರು: ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯ್​ ಪಟೇಲ್, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್​. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡಾ.ಎಸ್​. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದರು. 1947 ರಿಂದ 52 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಈ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರು 1952, 1957 ಮತ್ತು 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಹುಮತವನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. 2024ರ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ಗೆಲುವಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

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JAWAHARLAL NEHRU
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
MODI SURPASSES NEHRU RECORD

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