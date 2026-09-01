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ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ಯಾರು?: ನಾಳೆ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಿಇಒ ಯಾರೆಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

RAM MANDIR CEO
ರಾಮ ಮಂದಿರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 5:25 PM IST

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ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2) ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಇಒ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (ವಿಎಚ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ನಾಳೆ ಘೋಷಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಜಾಂಚಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್, ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಜರಂಗ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವೈದೇಹಿ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾವ್ಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮೂರು ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮೂಲಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತ ನೃತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಯಾರೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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RAM MANDIR CEO

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