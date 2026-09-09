ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ
ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ (ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್) ಬದಲಿಗೆ, ಜನರನ್ನೇ ಯಾವ ಜಾತಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 9, 2026 at 6:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ (ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್) ಬದಲಿಗೆ, ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, "ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 17 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಚರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ದತ್ತಾಂಶ. ಸರಿಯಾದ ಪಾಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಉಪಜಾತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ವಿಫಲವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಂತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಈಗಿನ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
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