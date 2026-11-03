ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮರಳಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಇದಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಶಿರಡಿಯ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 700 ಭಕ್ತರ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 4:03 PM IST
ಶಿರಡಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಗುಲದ ಪರಿಸರ ಸದಾ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಸಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆೇ ಅವರ ಪರ್ಸ್, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಹಣ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್, ವಾಚ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.
ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2026ರ ದಸರಾವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 700 ಭಕ್ತರ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಾಚ್ ಮತ್ತು 7 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮರಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ: ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ರೊಹಿದಾಸ್ ಮಾಲಿ ಅವರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವಾ ತಂಡ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗವು ಕೇವಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರದೆ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸೇವಾಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಅದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ, ಭಕ್ತರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಪ್ರಸಾದಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಗುರುತುಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶಿರಡಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ ಗಡಿಲ್ಕರ್, "ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಸೂಕ್ತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮಾಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿ: ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಶಿರಡಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!