'ಸೈಯದ್' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜುರಾಮ್ ಗೋದಾರಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Accused Rajuram Godara
ಆರೋಪಿ ರಾಜುರಾಮ್ ಗೋದಾರಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 4:33 PM IST

ಬಿಜ್ನೋರ್‌: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಚ್ನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಾಜುರಾಮ್ ಗೋದಾರಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಇಡೀ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ, ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂಧನ : ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ಭರೇವಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜುರಾಮ್ ಗೋದಾರಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಆತನನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಡಿಜಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅಮಿತಾಭ್ ಯಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರಂಭಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ತನ್ನನ್ನು 'ಸೈಯದ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವನನ್ನು ರಾಜುರಾಮ್ ಗೋದಾರ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದವು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 ರಂದು ಬಿಜ್ನೋರ್ ನಿವಾಸಿ ನಿಮೇಶ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸರಳ ಅಪರಾಧ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತನಿಖೆಯು ಇದೊಂದು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಪಿತೂರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಗಳು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ : ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಬುಜರ್ ಶಮೀಮ್, ಜೈದ್, ಮನ್ನನ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜುರಾಮ್ ಹೆಸರು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು "ಸೈಯದ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಇಡೀ ಜಾಲವು ಕ್ರಮೇಣ ಬಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ದುರುಳ ಪತಿ!

