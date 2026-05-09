'ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ'ಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ನಿಧಿ : ಬಸ್ತಾರ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಬಯಲು
ಬಸ್ತಾರ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : May 9, 2026 at 5:55 PM IST
ಚರ್ಲಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಬಸ್ತಾರ್' ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ನಕ್ಸಲ್ರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಂಪ್ (ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ತಾಣ)ಗಳಿಂದ 6.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಅವರು ಮರೆಮಾಡಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಡಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಗಣಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಸ್ತಾರ್ ಐಜಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಡಗುದಾಣ ವಶ : ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೋಕೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 315 ಬೋರ್ ರೈಫಲ್ಗಳು, 12 ಬೋರ್ ರೈಫಲ್ಗಳು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಡಿಟೋನೇಟರ್ಗಳು, ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂಗಳು, ವೈರ್ಗಳು, ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನಕ್ಸಲರು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಂಪ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಗಳು ಅವರ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ (ಕಂಕೇರ್) : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಲೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
