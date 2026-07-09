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ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ: ತನಕ್​ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ: 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 47 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ

ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ತನಕ್‌ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಿತೋರಗಢದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಮಂಚ್, ಗುಂಜಿ ಮತ್ತು ನಾಭಿಧಾಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಲಿಪುಲೇಖ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಹಾದು ಪವಿತ್ರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

Udn UK 01 Grand welcome for the second batch of the Kailash Mansarovar Yatra in Tanakpur; 47 pilgrims from 11 states have arrived at TRC Tanakpur. The pilgrims will depart for the next leg of the jour
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 4:44 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ- 2026ರ ಎರಡನೇ ತಂಡವನ್ನು ತನಕ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 47 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವಭೂಮಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕುಮಾವ್ ಮಂಡಲ ವಿಕಾಸ ನಿಗಮವು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕುಮಾವ್ ಮಂಡಲ ವಿಕಾಸ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಂವಿಎನ್​) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ 34 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 13 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 47 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Udn UK 01 Grand welcome for the second batch of the Kailash Mansarovar Yatra in Tanakpur; 47 pilgrims from 11 states have arrived at TRC Tanakpur. The pilgrims will depart for the next leg of the jour
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ (ETV BHARAT)

ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ, ಊಟ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಎಂವಿಎನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ತನಕ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ತನಕ್‌ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಿತೋರಗಢದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಮಂಚ್, ಗುಂಜಿ ಮತ್ತು ನಾಭಿಧಾಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಲಿಪುಲೇಖ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಹಾದು ಪವಿತ್ರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ 8, ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ 10, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಲಾ 5, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 6, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ 4, ಹರಿಯಾಣದಿಂದ 3, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ತಲಾ 2 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂವಿಎನ್​, ಐಟಿಬಿಪಿ, ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 2026ರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ವರ್ಷ, ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ತನಕ್‌ಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿವೆ.

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