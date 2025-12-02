ETV Bharat / bharat

SIR ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಗದ್ದಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat (special Arrangements))
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 2:57 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಡುಗುವ ಚಳಿ, ದೆಹಲಿಯ ಕಳಪೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಂದು ಕೂಡ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್​, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 14, 21 ಮತ್ತು 326 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚರ್ಚಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಂಗ್​, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು, ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ವಲಸಿಗರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಆಧಾರರಹಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ: ಈ ವೇಳೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಒಡಿಶಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸಾರಂಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಟಕ ನಡೆಸದೇ ನೈಜ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಮೊಂಡಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಈ ಗದ್ದಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಅಂಡಮಾನ್​ ನಿಕೋಬಾರ್​​ ದ್ವೀಪ, ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್​, ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪುದುಚೇರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್​, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದೆ.

