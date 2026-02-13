ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂದುಲಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 262 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿಯಾಟಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆದೋನಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಯಾಟಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 262 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 13, 2026 at 2:02 PM IST
ಅದೋನಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತೆಲುಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂದುಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹262.75 ಕೋಟಿ) ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಯಾಟಲ್ ನಗರದ ಅಟಾರ್ನಿ ಆನ್ ಡೇವಿಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂದುಲಾ ಅವರ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂದುಲ (23) ಅವರು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡೋನಿಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ಮೇಘನಾ ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಜಾಹ್ನವಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ 23, 2023ರ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ವಾಹನವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆವಿನ್ ಡೇವ್, 'ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ... ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮೌಲ್ಯವಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಡೇವ್ ಗಂಟೆಗೆ 119 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ನಿಧನ : ಜಾಹ್ನವಿ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಗುಂತಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಗಳ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂದುಲಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 262 ಕೋಟಿ ರೂ.ಪರಿಹಾರ