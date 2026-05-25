ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು, 8 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಬೇನಾಲಿ ಘಾಟ್​ನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎಂಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 9:55 AM IST

ರಾಯಗಢ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ-ಪೋಲಾದ್‌ಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಬೇನಾಲಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರೆಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಮಹೇಶ ಅನಿಲ್ ಪವಾರ್ (25), ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಾಳುಂಖೆ (21), ರಿತೇಶ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಖಂಡೆ (25) ಸುಹಾಸ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಲೋಖಂಡೆ (20), ಅಂಶ್ ಸಮೀರ್ ಚವ್ಹಾಣ್ (18), ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಆನಂದ್ ಶಿಂಗ್ಟೆ (21), ಅನಿಲ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶಿಂಗ್ತೆ (21) ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶಿಂಗ್ತೇ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು (ETV Bharat)

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಲಾದ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬೇನಾಲಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು (ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ MH 11 DN 2340) ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸ್ಗಾಂವ್ (ತಾಲೂಕಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್)ಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ (ETV Bharat)

ಮುಂಬೈ-ಆಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಲಾಲಿಂಗ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಅಪಘಾತ, 6 ಸಾವು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಲ್ಲಿಂಗ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಭೀಕರ ತ್ರಿವಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6 ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 26 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಡಂಪರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ಸೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಡಂಪರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 20ರಿಂದ 22 ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

