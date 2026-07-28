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ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ ಬೈ ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಡೈರಿ ಸೇರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಮ್ಮೀರ!

ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ - ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ - ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ರೋ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂವರೆಗೆ

Etv BharatScientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಡೈರಿ ಸೇರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಮ್ಮೀರ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 7:06 PM IST

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ಸಂಬಲ್‌ಪುರ್, ಒಡಿಶಾ: ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನಶೈಲಿ.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರ.

ಸಂಬಲ್‌ಪುರದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಕಳವಳದ ನಡುವೆ ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ (ETV Bharat)

ಸಂಬಲ್‌ಪುರದವರಾದ ಅವರು 1999 ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಿಂಗಪುರ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸ್ವದೇಶದ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಆಗಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಜುಮುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಗೋಬರ್ಧನ್-ಬದ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮಾವಿನ ತೋಟ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಇವರು LPGಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಸುಮಾರು 50 ದನಗಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಮೂತ್ರ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿತ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತು: ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು 27 ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದನದ ಮೂತ್ರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಡೈರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ: ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೆಳೆ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೋ ಮತ್ತು ಬದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮರಿಗೋಲ್ಡ್ ಹೂವು, ರಿಡ್ಜ್ ಗೌರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಡೈರಿ ಸೇರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಮ್ಮೀರ! (ETV Bharat)

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ರೋ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂವರೆಗೆ: ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ ಅವರು ಸಂಬಲ್‌ಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಯವ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಗ್ರೋ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ: ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ರೈತರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಬಾನ್ ಸೋರೆನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಫಾರ್ಮ್​​​​​ ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ರೈತರು: ಜಮಂಕಿರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಛಬಿಲ್ ಕಿಸಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಳ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜೀವನ ತತ್ವ: ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತತ್ವ ಸರಳವಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ: ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ನೆಲವನ್ನೂ ಅನ್ನವನ್ನೂ ವಿಷವಾಗಿಸಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಇತರರನ್ನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ (ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತಜ್ಞ ಡಾ. ಉಮಾಚರಣ್ ಪಟ್ಟಿ

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಥೆ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ರೈತನಾದ ಶಿತಿಕಾಂತ ಬೇಹರಾ ಅವರ ಪಯಣವು, ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಮೃದ್ಧ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಹರಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Scientist Shitikanta Returns from a High-Paying Overseas Career to Build a Unique Integrated Organic Farming Model in Sambalpur
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಗ್ರೋ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂವರೆಗೆ (ETV Bharat)

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Last Updated : July 28, 2026 at 7:06 PM IST

TAGGED:

SCIENTIST SHITIKANTA
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ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ ಬೈ ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ
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