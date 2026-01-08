ETV Bharat / bharat

2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ: ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್

ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸರಳ ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು WHO ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ: 2047ರಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 8, 2026 at 2:56 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್​ಒ) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಬಿರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (ಎಎಸ್‌ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ಈನಾಡು ಗ್ರೂಪ್, ಈಟಿವಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಎಎಸ್‌ಐ) - ತೆಲಂಗಾಣ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ "ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ: 2047ರಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದತ್ತಾಂಶ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸರಳ ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು 'ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್' (ಮಾಹಿತಿಸ್ಪೋಟ) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು. ಪ್ರಸಾರ ಹೊರತಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಯುವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಓದುವ ಕಾಗದದ ತುಣುಕಿಗಿಂತ ಕಥೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದರು.

ಎಸ್​ಟಿಸಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎನ್​ಎಎಸ್​ಐ-ತೆಲಂಗಾಣ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಚ.ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಎಎಸ್​ಟಿಸಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಆರ್.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂವಹನಕಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ನಡುವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀತಿ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನುಭವಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪಾವುಲೂರಿ ಸುಬ್ಬಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಈನಾಡು ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

