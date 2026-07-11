ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೇ ಬೈದು, ಕಾಗದ ತೂರಿದ ವಕೀಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಲಾಟೆ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕೀಲನಿಂದ ಗಲಾಟೆ - ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೇ ಬೈದ ವಕೀಲ - ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ ನೆನಪಿಸಿದ ಘಟನೆ.
Published : July 11, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೇ ಆದೇಶಿಸಿ, ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ವಕೀಲನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (SCAORA) ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಣಾ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ದಾವೆದಾರನ ಅನುಚಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಕೀಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಉದಾರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗಂಭೀರ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಗಲಾಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಬೇಡ: ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.
ವಕೀಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾವಾದ ದಾವೆದಾರ ವಕೀಲ ಪ್ರಬಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲ ಪ್ರತಾಪ್, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವಕರೇ ಲಕ್ನೋದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಆಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು ನೀವು ನಮಗೇ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು. ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ವಕೀಲನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
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