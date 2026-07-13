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ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ಪತ್ತೆ: ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ

ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.

Rare pangolin was found in the Narayanpur temple complex
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 2:53 PM IST

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ನಾರಾಯಣಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ನಾರಾಯಣಪುರದ ಬಕ್ರುಪಾರಾದ ಕೋಟ್ಗುಡಿನ್ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ (ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.

ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ತನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮೀನಿನಂತಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಸ್ತನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ "ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Rare pangolin was found in the Narayanpur temple complex
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಸದ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. - ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ರೇಂಜರ್, ನಾರಾಯಣಪುರ.

ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಣೆಯಾಗುವ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳನ್ನು 1972ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಕ್ಷಣಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರಾಯಣಪುರದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರ ಮಾತು.

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HIMALAYAN PANGOLIN
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NARAYANPUR
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