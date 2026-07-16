ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ನೀತಿ- 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ - ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ - 5-6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ.
By PTI
Published : July 16, 2026 at 1:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ತನ್ನ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು (ಜೆಎನ್ವಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹದೇವನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
5-6 ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ: ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು, "9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅದು ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೋಜಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದರು.
ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ) ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತರದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಹೊಸ ಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಮಹದೇವನ್ ಅವರ ಈ ಪೀಠವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ನೀತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರೋಧ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಡಿ ತರಲಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್ವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯದ ವಾದ.
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