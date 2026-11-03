ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸಮಾಧಾನ
ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು.
Published : November 3, 2026 at 2:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಯೊಂದರತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನ ಹರಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಲೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು.
ಸುದ್ದಿಯ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ನಿನ್ನೆಯ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಕುರಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಭಾಟಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪೀಠ, ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವು, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವು ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರದ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಅಂದರೆ, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 8 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 'ಶಾಂತ ವಲಯ'ಗಳ 300 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವ ಹಸಿರಲ್ಲದ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಸ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
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