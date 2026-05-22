ETV Bharat / bharat

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇಯ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್​ ರೋಹ್ಟಗಿ ಅವರು, ಇದು ತುರ್ತು ಪಿಐಎಲ್​. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

sc-to-hear-next-week-plea-against-cbse-policy-making-three-language-study-compulsory-in-class-9
ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು​ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್​ ರೋಹ್ಟಗಿ ಅವರು ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್​​, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಭಾಗ್ಚಿ ಹಾಗೂ ವಿಪುಲ್​ ಎಂ.ಪಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ತುರ್ತು ಪಿಐಎಲ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಿಬಿಎಸ್​ಇಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯಾಗಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ರೋಹ್ಟಗಿ, ಅರ್ಜಿಯ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೀಠ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ)ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಮೂರು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2026-27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್​ಇಪಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ(ಎನ್​ಸಿಆರ್​ಟಿಇ) ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಭಾಷಾ ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮದಡಿ, 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SUPREME COURT
CBSE
EDUCATION
LANGUAGE
CBSE THREE LANGUAGE RULE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.