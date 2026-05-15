ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಕೀಲರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ನಕಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕಿತ ಹಲವಾರು ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸಿಬಿಐಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 6:59 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಕೀಲರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ದ ತನಿಖೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ನೇಮಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ವಂಚಕರು ಕಪ್ಪು ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅವರ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗಳ ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಬಿಐ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ವಕೀಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿತು. "ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಗರಂ ಆದರು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವೇ, ಅದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರು.

ಪೀಠ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

