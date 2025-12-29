ETV Bharat / bharat

ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ: ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಗತ್ಯ- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.

SC STAYS ITS ARAVALLI DEFINITION
ಅರಾವಳಿ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ತಡೆ ನೀಡಿತು.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಕೆ.ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಎ.ಜಿ. ಮಸಿಹ್ ಅವರ ರಜಾಕಾಲದ ಪೀಠವು ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೊಸ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ (ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಸುಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

"ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕುರಿತಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಪರ್ವತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಶನಿವಾರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುರಿತ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸುಮೋಟೋ ಪರಿಗಣಿಸಿತು.

100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಕುರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಅರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಅರಾವಳಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 670 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರವು 1,722 ಮೀಟರ್‌ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ದೆಹಲಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಖರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SUPREME COURT
ARAVALLI HILLS CONTROVERSY
ARAVALLI HILLS MINNING
ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿ
SC STAYS ITS ARAVALLI DEFINITION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.