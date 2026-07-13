ETV Bharat / bharat

ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ; UP ಎಸ್​ಐಟಿಯಿಂದ ವರದಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

sc-seeks-status-report-from-up-sit-on-pleas-seeking-probe-into-ram-temple-donations-theft-row
ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ಕುರಿತಂತೆ ಎಸ್​ಐಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು, ಈ ವಿಷಯದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 20ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ​ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ ಮೋಹನ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ತುಷಾರ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಸೂಚನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೈಕಿಯೊಬ್ಬರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಮಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಕೀಲರಾದ ಅಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೈ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆರ್​ಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್​​ ವಕೀಲರಾದ ಸತ್ಯ ಸಿಂಗ್​ ರಜಪುತ್​ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಅಯೋಧ್ಯಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐನಿಂದಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವಕೀಲರಾದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎರಡನೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ವಕೀಲರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳು, ನಗದು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಭರಣಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​

ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲದ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅರೆಸ್ಟ್; ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ

TAGGED:

SC ON RAM TEMPLE
SUPREME COURT
RAM MANDIR DONATION RAW
UP SIT RAM MANDIR
RAM MANDIR DONATION RAW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.