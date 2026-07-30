ETV Bharat / bharat

ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್​​ ಬಳಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗಿದೆ; ಸುಪ್ರೀಂ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೆಲೆಟ್​ ಗನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

NEET Protests: SC Asks Centre To Preserve RAF Ammunition Log, Says Police 'Empowered' To Use Pellet Guns In 'Exceptional Situations'
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೆಲೆಟ್​ ಗನ್​ ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಯ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಗನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​​ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಜೋಯ್​ಮಲ್ಯಾ ಭಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ ಮೋಹನಾ​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯೂರೋ (BPRD)ಯ ಸಲಹೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಪೀಠ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೆಲೆಟ್​ ಗನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ವೃಂದಾ ಗ್ರೋವರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ, ಪೆಲೆಟ್​ ಗನ್​ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದು, ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ತುಷಾರ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ​​ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಆರ್​ಎಎಫ್​ನ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪಂಪ್-ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ಲೋಹದ ಪೆಲೆಟ್ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬಳಸುವುದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅಜಾದ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಎಲ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

TAGGED:

NEET PROTESTS
USE PELLET GUNS
SC ON USE PELLET GUNS
JANTAR MANTAR PROTEST
RAF AMMUNITION LOG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.