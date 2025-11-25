ETV Bharat / bharat

ದೇಗುಲ, ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ವಜಾ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ರೆಜಿಮೆಂಟ್​​ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ವಜಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು​ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

DISMISSAL OF ARMY OFFICER
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದು ದೇಗುಲ, ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೇನೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟ್​​ನ ಕಮಾಂಡರ್​ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇತರ ಯೋಧರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.

ಕಮಲೇಸನ್​ ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಕುಂಟು ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪೀಠವು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪರ ವಾದಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು, ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಪಾಲಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಒಳಿತಲ್ಲ. ತನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್​​ನ ಇತರ ಸೈನಿಕರು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಡೀ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪವಮಾನ. ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್​ಗೆ (ನಾಯಕ) ಇರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಮಲೇಸನ್​ ಅವರು, 3ನೇ ಕ್ಯಾವಲರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್​​ಗೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್​​ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೆಜಿಮೆಂಟ್​ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಂಡವು ಪ್ರತಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಆರತಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೇನೆಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರೆಜಿಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿನ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಸೇನೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಒಪ್ಪಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ 'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'

ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ: 'ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ'- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

CHRISTIAN ARMY MAN TERMINATED
SUPREME COURT
CHRISTIAN FAITH
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ
DISMISSAL OF ARMY OFFICER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.