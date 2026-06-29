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ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಹಣದ ಹಗರಣ; ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿರಾಕರಣೆ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಎಂ ಸುಂದರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಶೀಲ ನಾಗು ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗವು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ತುರ್ತಿದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಕೇಳಿತು.

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ರಾಮ ಮಂದಿರ (PTI)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 12:32 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಎಂ ಸುಂದರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಶೀಲ ನಾಗು ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗವೇನು ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಏನು ತುರ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಕೇಳಿತು.

ವಕೀಲರಾದ ಅಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೈ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ) ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವೈಭವದ ಮೇಲೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಎಸ್‌ಐಟಿ, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಿತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆಯೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕಳವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಿಂತ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಹಣದ ಹಗರಣ
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