ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ 'ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಕೀಲಿಕೆ' ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ 'ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಕೀಲಿಕೆ' ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : November 19, 2026 at 8:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 'ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಕೀಲಿಕೆ ಅನುಭವ'ದ (deemed practice) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2026ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
'ಭೂಮಿಕಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಮಗೂ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಪಿಂಕಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ 'ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಕೀಲಿಕೆ ಅನುಭವ'ದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 2026ರ ಪದವೀಧರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
"2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪದವೀಧರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಅರ್ಹರು?. ಮೂಲ ತೀರ್ಪು 2025ರ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ನಾವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು.
"2025ರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು, ನಾವು (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್) ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ, ಚೇಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರಂತೆಯೇ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲೆ ಪಿಂಕಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ, "ಅದು ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಇತರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊದಲು ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಿಂದ ಈ ಅರ್ಜಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಡೀಮ್ಡ್ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
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