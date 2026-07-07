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ಕರೂರ್​​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಕೇಸ್​: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಭೇಟಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

41 ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆ.

KARUR STAMPEDE CASE
ಕರೂರ್​​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​. (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 1:33 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಡಿಎಂಕೆ ತಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರೆಡೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಎಂಕೆ ತಕರಾರು ಏನು? ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಚಿವ ಆಧವ್​ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾರತಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಮೃತ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್​ ಕರೂರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ದೂರಿತ್ತು.

ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು? 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ 27 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 41 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ನೂರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM
SUPREME COURT
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಡಿಎಂಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
KARUR STAMPEDE CASE

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