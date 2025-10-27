ETV Bharat / bharat

ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ: FIR ವಿವರ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ.

DIGITAL ARREST
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ANI)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 1:41 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

75 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ತನಗಾದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠವು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​, ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

ನಾವೇ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಹೊರತಾಗಿ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕೇ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಕೇಳಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆದೇಶಗಳನ್ನೇ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಅಲುಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 17 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್​ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು.

ಕೋರ್ಟ್​ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ದಂಪತಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್​, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜರುಗಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದೆ.

