'ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ?': ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅರ್ಜಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 2:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (DPDP) ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (DNPA) ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಮಾಧವಿ ದಿವಾನ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು.
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸುದ್ದಿಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ತನಿಖಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದಿ ಹಿಂದೂ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜೀ, ಎನ್ಡಿಟಿವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಿಎನ್ಪಿಎ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಮನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ- ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದ: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಕೀಲೆ ಮಾಧವಿ ದಿವಾನ್ ಅವರು, ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು.
ಸುದ್ದಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಸುದ್ದಿಮನೆಗಳೇ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಮೊದಲು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕೀಲೆ ವಾದಿಸಿದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು, ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗಳು ತಯಾರಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಬಲ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಡೌನ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
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