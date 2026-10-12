ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರಂ 6 ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಇರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರಂ 6 ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 6:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಫಾರಂ 6ಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರಂ 6ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ಬಿಹಾರದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರಂ 6 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆವೊಂದರ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರಂ 6ಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಫಾರಂ 6 ಅನ್ನು ನಾವು ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು (ಫಾರಂ 6) ಯಾರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಬಿಹಾರದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಫಾರಂ 6 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅದರರ್ಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಫಾರಂ 6 ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಹೊಸ ಫಾರಂ 6ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಅದನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಫಾರಂ 6 ಉಪಯೋಗವೇನು? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಫಾರಂ 6 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
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