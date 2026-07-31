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ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ನೆರವಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 5:43 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ, ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಾಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಟಿ ಅವರು, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಎನ್​ಎ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಮೇಲ್​ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು.

ನಾವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿದಾರ ವಕೀಲರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಭೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಓರ್ವ ನೋಡಲ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಸಿಜೆಐ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಕೀಲರು ಕುಟುಂಬಗಳು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಾವತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆಯೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿತು.

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