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2013ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಅಸಾರಾಂ ಬಾಪುಗೆ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್; ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್

ಅಸಾರಾಂ ಬಾಪು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇನ್ನೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಅಸಾರಾಂ ಬಾಪು (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 3:17 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2013ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಅಸಾರಾಂ ಬಾಪುಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಸಾರಾಂ ಪರ ವಕೀಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಶೀಲ್​ ನಾಗು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠದೆದುರು ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಸಾರಾಂ​ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ. ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಕೀಲರು, ಅಸಾರಾಂ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್​ 2ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ನಾವು ಈಗ ಜಾಮೀನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ವಾದ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪೀಠ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೇ 27ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅಸಾರಾಂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಾರಾಂ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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RAJASTHAN GOVT
ASARAM BAPU RAPE CASE
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