ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 6ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ; ಸಿಇಸಿ ಕುರಿತು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 3:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 6ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ವಾನುಮತವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ವಾನುಮತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ನಿರ್ಧಾರವು ಬಹುಮತದಿಂದಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮಣಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಮೇನಕಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ನಮೂನೆ 6ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಹೊಸ ನಮೂನೆ 6ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿದ ನಮೂನೆ 6ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು. ವಕೀಲ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಿಇಸಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ 6ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ECINETನ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯರು ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
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