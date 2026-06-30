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ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಕೋಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಡೆ

ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​.

SC HALTS KARNATAKA HC ORDER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 6:19 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ (ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಸುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಒಎಂಸಿ) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈಗ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಕೋರಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ್​ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಶೀಲ್ ನಾಗು ಅವರ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿತು.

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ವಾದವೇನು?: ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವು, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್​​ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿ ವಾದಿಸಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​ ​ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 1,050 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್‌ ಅನ್ನು 378 ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 18ರ ವೇಳೆಗೆ 680 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕೋಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉಳಿದವರ ಕೋಟಾವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಎಜಿಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಥೆನಾಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು.

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TAGGED:

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
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