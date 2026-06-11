ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಪತಿಗೆ 'ಪತ್ನಿ ನಷ್ಟ' ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 1:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ "ಗೃಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ" ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಗೃಹಿಣಿಯಾದವಳು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯ ಗೃಹಕೆಲಸ, ಆರೈಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪತಿಗೆ ಪೀಠವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯ ಗೃಹ ಕೆಲಸ, ಆರೈಕೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಣಯ್ ಸೇಥಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗೃಹಕೆಲಸ ಆರೈಕೆಯ ನಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರೋಲ್ ಅವರು, "ಗೃಹಿಣಿಯಾದವಳು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆಕೆಯ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃವಾಗಿರುವ ಆಕೆಯ ಗೃಹಕೆಲಸಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಷ್ಟದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ (MV Act) ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
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