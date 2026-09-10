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ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೆಬಲ್ ಹಾಕುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

FSSAI ಅತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

JB PARDIWALA K VINOD CHANDRAN CHILDREN FRONT OF PACK WARNING 3S AND OUR HEALTH SOCIETY FSSAI SUGAR SALT FAT
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2026 at 6:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ' ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗುರುವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ '3ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೀಠವು, 'ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ'ದ ಕುರಿತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ವಿವರವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 'ನಾವು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆದೇಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (FSSAI) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (FSSAI) ಸೂಚಿಸಿದೆ.

FSSAI ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಣೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ದೇವದತ್ತ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರವು 'ಕುರ್ಕುರೆ' ತಿಂಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಇತರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದಂತೆಯೇ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, 'ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅತಿ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅನುಸರಣೆ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Compliance Affidavit) FSSAIವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

JB PARDIWALA K VINOD CHANDRAN
CHILDREN FRONT OF PACK WARNING
3S AND OUR HEALTH SOCIETY
FSSAI SUGAR SALT FAT
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