ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಗಿಲು ಮುಕ್ತ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ
ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 2:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಿಜೆಐ ಭೇಟಿ ಮನವಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕದ ತಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲಿಸಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾಯಕರ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿ ಕೋರಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಿಜೆಐ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಭೇಟಿ ನಿರಾಕರಣಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಿಜೆಐ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯೋಗವು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಆರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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