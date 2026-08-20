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ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವುಂಡವಳ್ಳಿ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

MARGADARSI CASE
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 7:45 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವುಂಡವಳ್ಳಿ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ವರಾಳೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಯಾರು?: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಯಾರು? ಎಂದು ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೇನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಾದಿಸಿದಷ್ಟೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ಈ ವೇಳೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲೂಥ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾಗಮುತ್ತು ಅವರು, ಇದುವರೆಗೆ 2,591 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೇಮು ಆಗದ ಬಾಕಿ 5.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್ಕ್ರೊ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೈ.ಎಸ್​. ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್​ಬಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆಯೂ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ, ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯು 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 26 ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಠೇವಣಿದಾರನೂ ದೂರು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್,​ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

MARGADARSI
UNDAVALLI ARUN KUMAR
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
MARGADARSI CASE

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