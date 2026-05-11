ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ PIL ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 6:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನಾಂಶ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ದಂಪತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.
"ನೀವು ಕೇವಲ ಜೀವನಾಂಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಿಐಎಲ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಸಿಜೆಐ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿತೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಧಿಸಿದೆ?. ನೀವು ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ಪುರುಷರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಕೇಳಿದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಾವು ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠವು, "ನೀವು ಈ ಪಿಐಎಲ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇಕೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶಾಸಕಾಂಗವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ನಿಬಂಧನೆ? ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ- 1955 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2)(iii) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನಾಂಶ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ದಂಪತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
