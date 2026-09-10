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ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಬು ಸಲೇಮ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ವಜಾ

ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪರಾಧಿ ಅಬು ಸಲೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲೂ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ.

ABU SALEM
ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಅಪರಾಧಿ ಅಬು ಸಲೇಮ್ (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 4:23 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 1993ರ ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ, 257 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಬು ಸಲೇಮ್ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗುರುವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​​ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಷರತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಅಬು ಸಲೇಂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದ.

ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಿಷಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಅಬು ಸಲೇಮ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಬು ಸಲೇಮ್​ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು, ಉಗ್ರ ಅಬು ಸಲೇಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.

ಅಬು ಸಲೇಂನ ವಾದವೇನು?: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಬು ಸಲೇಮ್ ತಾನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪೀಠವು, "ನೀವು (ಸಲೇಂ) ಅಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಲೇಂ ಪರ ವಕೀಲ ರಿಷಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಅವಧಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಂತರದ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಧಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

"ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾದ ತೀರ್ಪು ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಾಕೇ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಲೇಮ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

1993 ರ ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಬು ಸಲೇಮ್​ನನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 11, 2005 ರಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದಿನ ಕರಾಳ ದಿನ: 1993ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ಭೀಕರವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ 12 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬ್​​ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಘಟಿತ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 257 ಜನರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರೆ, 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಆತನ ಆಪ್ತ ಟೈಗರ್​ ಮೆಮನ್​, ಮೊಹಮದ್ ದೋಸ್ಸಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಸ್​ಐ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೂಬ್​ ಮೆಮನ್​​ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಅಬು ಸಲೇಮ್​ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಂಜಯ್​ ದತ್ ಬಂಧನವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು.

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TAGGED:

SUPREME COURT
MUMBAI SERIAL BLASTS
BOMBAY HIGH COURT
ಅಬು ಸಲೇಮ್
ABU SALEM

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